شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء 90% من المجمعات الصناعية الجديدة.. غدًا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها، وزيرة الصناعة تكشف لـ«الخليج 365»: انتهاء 90% من المجمعات الصناعية الجديدة.. نيفين جامع: بدء التسليم للمستثمرين نهاية 2020.. استمرار رصد تأثير «كورونا» على القطاع الصناعى.. ومتابعة فورية لمستجدات الأوضاع واستمرار العمل بقوة لعبور الأزمة.

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رمضانك مختلف على صفحات ملحق «الخليج 365»

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على صفحات «الخليج 365».. أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة اللغة الإنجليزية «1»

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