شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: 585 ألف طالب بأولى ثانوى أدوا امتحان اللغة الأجنبية الثانية إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه أدى 585 ألفًا و945 طالب وطالبة من طلاب الصف الأول الثانوى، اليوم السبت، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر فى خامس أيام امتحانات نهاية العام الدراسى 2019/2020، والتى تستمر حتى 20 مايو 2020.

وأوضحت الوزارة، أنه بلغت نسبة الطلاب الذين أدوا امتحان اليوم 99.4%، من إجمالى 589 ألفًا و756 طالب وطالبة فى مختلف محافظات الجمهورية، حيث تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى وفقًا للجداول المعلنة على منصة البث المباشر https://stream.moe.gov.eg/

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ويؤدى طلبة الصفين الأول والثانى الثانوى امتحان نهاية العام الدراسى (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه كطالطالب فى الفصل الدراسى الثانى حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن رابط لتسجيل حضور طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى الاختبار يوميًا وتسجيل الشكاوى أثناء الاختبار، وذلك عبر الرابط التالي: https://thaneduone.emis.gov.eg/attend-complain