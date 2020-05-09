مصر | نشرة حوادث الخليج 365.. التقرير الطبي لضحية حادث دهشور وحبس حنين حسام

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365.. التقرير الطبي لضحية حادث دهشور وحبس حنين حسام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم السبت، العديد من الأحداث والقضايا المهمة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار.

"كسر بعظام الجمجمة والرقبة ونزيف بالصدر والبطن والفم".. هذا ما تضمنه التقرير الطبي لـ 'محمد مرضي'، ضحية حادث وصلة دهشور، بعد اصطدام سيارة ملاكي كانت تسير بسرعة جنونية به، حيث أفاد التقرير الطبي، باشتباه وجود كسر بعظام الجمجمة والرقبة، اشتباه كسر بعظام القفص الصدري، من الناحية اليمنى، وكسور بالساقين اليمني واليسري.

نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط شقيقين بسوهاج لقيامهما بالنصب على بعض المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها فى مجال تجارة الأراضى والإستثمار العقارى.

فقد تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من بعض المواطنين (مقيمين بمحافظة سوهاج) بقيام شخصين بالنصب والإحتيال عليهم وتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم. Advertisements

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف غموض وتحديد وضبط مرتكب واقعة سرقة مليون ومائتى ألف جنيه من داخل أحد مكاتب التأمينات الإجتماعية بالمنيا.

تبلغ لمركز شرطة مغاغة بمديرية أمن المنيا من (مسئولى أحد مكاتب التأمينات الإجتماعية) بإكتشاف سرقة مبلغ مالى قدره (مليون ومائتى ألف جنيه) من داخل الخزينة بغرفة المكتب.

تباشر نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة التحقيق مع الصحفي "معتز شمس الدين ودنان" في قضية جديدة، وذلك بعد إخلاء سبيله يوم الخميس الماضي، بضمان محل إقامته على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.