مصر | بعد تغيير أقواله.. مفاجأة جديدة بشأن المتهم في حادث وصلة دهشور

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد تغيير أقواله.. مفاجأة جديدة بشأن المتهم في حادث وصلة دهشور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في عاشر أيام الشهر المبارك، خرج "محمد مرضي" الشاب العشريني العمر، من منزله بعد تناوله الإفطار رفقة أسرته، مستقلا دراجته النارية، ليتوجه إلى أحد أصدقائه، ويعود إلى منزله قبل فرض حظر التجوال بالشوارع.

عقارب الساعة كانت تشير إلى العاشرة مساء، حال سير الشاب العشريني العمر في طريقه، حدث عطل بالموتوسيكل خاصته بطريق وصلة دهشور، وبعد فشله في إصلاح العطل، أجرى اتصالًا هاتفيًا بأحد أصدقائه "عبد الرحمن عاطف"، ليحضر لإصلاحه، وبعد حضوره مستقلا دراجة نارية، رفقة صديق آخر لهما "عبد الرحمن أحمد"، وحال توقفهما بالموتوسيكل خاصتهما إلى جانب الطريق، لعبورهما إلى الجانب الآخر، مكان توقف صديقهما، تصادف قدوم سيارة ملاكي تسير بسرعة جنونية، اصطدم قائدها بـ"مرضي"، ليسقطه جثة هامدة في الحال متأثرا بإصابته.

تجمع الأهالي بالطريق، ليلاحق أحد صديقي " مرضي"، المتهم المتسبب في الحادث، ويتمكن من إيقافه، وفي نفس الوقت كان الصديق الآخر يجري اتصالا هاتفيا بالاسعاف، ولدي وصول سيارة الإسعاف، جري نقله إلى مستشفي الشيخ زايد المركزي، وتبين وفاته متأثرا بإصابته.

حضرت قوة أمنية من قسم شرطة أول أكتوبر، وتمكنت من القبض على المتهم المتسبب في الحادث، حيث تبين أنه نجل عضو هيئة قضائية، وبسؤاله خلال التحقيقات معه داخل القسم، اعترف بارتكاب الواقعة، لسيره بسرعة زائدة، وجاءت أقواله خلال محضر الشرطة كالتالي:

ما تفصيلات ما حدث؟

أنا كنت ماشي بوصلة دهشور بالحارة الشمال، وفوجئت بموتوسيكل توقف أمامي، دست فرامل ولكن اصطدمت بالموتوسيكل علشان المسافة قريبة.

هل كان بإمكانك تفادي الحادث؟

لأ أنا فوجئت بالموتوسيكل توقف أمامي.

ما السرعة التي كنت تسير عليها؟

كنت أسير على سرعة 120 كيلو.

ما هي حالة الرؤية بالطريق؟

جيدة والطريق مضئ وسريع.

ملك من السيارة قيادتك وأين سند الملكية؟

السيارة ملك جدي والد أمي، ومعي رخصة التسيير والقيادة، وتقدم بهما.

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منسوب إليك الإهمال والرعونة أثناء القيادة، مما تسببت في الحادث ووفاة "محمد يوسف سعيد مرضي؟

أنا فوجئت به أمامي بالدراجة.

"أحمد مرضي" الشقيق الأكبر لـ" محمد"، بدأ حديثه بأنه كان جالسًا بمنزله وتفاجا بمكالمة هاتفية لاخباره بوفاة شقيقه في حادث سير، بطريق وصلة دهشور، وبتوجهه إلى قسم شرطة أول أكتوبر، ليجد أن المتهم المتسبب في الحادث يظهر عليه كأنه تحت تأثير المخدرات، وشكله غير طبيعي.. على حد قوله.

وأضاف الشقيق الأكبر للمتوفي بأنه لدي توجه إلى مقر النيابة العامة باكتوبر في اليوم التالي، عرف حينها بأن المتهم المتسبب في وفاة شقيقه نجل عضو هيئة قضائية، وأنه بعد التحقيق معه أُصدر قرارا بإخلاء سبيل المتهم بضمان محل إقامته.

وواصل: " محمد" كان طالب بالفرقة الثالثة بأحد الكليات الخاصة، متزوج ولديه طفل رضيع عمره 40 يومًا، وتوفي على يد شاب كان يسير بسرعة جنونية، رغم فرض حظر التجوال بالشوارع، ثم أخلي سبيله بضمان محل إقامته، مشيرًا: وقتها طالبنا النائب العام بالتحقيق في الواقعة، لأخذ حق "محمد مرضي"، وأصدر النائب العام حينها أمرا بالتحقيق في الواقعة، وأُصدر قرارا باستدعاء المتهم المتسبب في الحادث لسماع أقواله حول الواقعة، وإجراء تحليل مخدرات له، لكنه لم يحضر إلى مقر النيابة.

المتهم يغير أقواله خلال تحقيقات النيابة

اللي حرر المحضر كتب إن سرعة السيارة 120 كيلو".. هذا ما قاله محمد وليد فكري، المتهم المتسبب في وفاة شاب عشريني العمر خلال التحقيق معه داخل مقر النيابة العامة، حيث غير أقواله التي قالها بمحضر الشرطة، مبينا بأنه كان يسير بسرعة أقل من 120 كيلو، والذي قام بتحرير المحضر قام بكتابتها 120 كيلو.

وأضاف محمد فكري خلال التحقيقات، أنه كان يسير بسرعة 70 أو 80 كيلو، وعلى إثر ذلك أُصدر قرارا بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته، وتكليف أحد المهندسين الفنيين بجهة المرور برفع بصمتي الشاسية والموتور، وتسليم السيارة والدراجة النارية لمالكهما، وتسليم التراخيص لمالكها بالايصال الدال على ذلك.

التقرير الطبي

"كسر بعظام الجمجمة والرقبة ونزيف بالصدر والبطن والفم".. هذا ما تضمنه التقرير الطبي لـ 'محمد مرضي'، ضحية حادث وصلة دهشور، بعد اصطدام سيارة ملاكي كانت تسير بسرعة جنونية به، حيث أفاد التقرير الطبي، باشتباه وجود كسر بعظام الجمجمة والرقبة، اشتباه كسر بعظام القفص الصدري، من الناحية اليمنى، وكسور بالساقين اليمني واليسري.

كما تضمن التقرير الطبي اشتباه نزيف من الفم والبطن والصدر، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، جرح قطعي بالرأس من الخلف، موضحًا إلى أن السبب المباشر في الوفاة كسر بعظام الجمجمة والرقبة ونزيف بالصدر والبطن والفم.

النائب العام يأمر بالتحقيق في الواقعة

كان أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بالتحقيق فى واقعة القتل الخطأ بطريق وصلة دهشور، يوم الثالث من شهر مايو الجاري بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، حيث اصطدمت سيارة قادها المدعو محمد وليد فكري بسائق دراجة آلية كانت متوقفة بالطريق يدعى محمد يوسف سعيد مُرضي ونجم عن الحادث وفاة الأخير؛ وجاري اتخاذ إجراءات التحقيق.