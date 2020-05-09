أخبار مصر | "العامة للاستعلامات": عدد تحاليل فيروس كورونا تجاوز المليون

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "العامة للاستعلامات": عدد تحاليل فيروس كورونا تجاوز المليون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات، بيانًا توضح فيه اجتماعها مع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للرعاية الصحية والوقاية، والمنعقد الخميس 7 مايو، مع مراسلي وكالات الأنباء والصحف العالمية المعتمدين في مصر لدى الهيئة، وبحضور الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، لعرض تفاصيل ما تم من جهود وإجراءات أتخذتها الحكومة المصرية في مكافحة فيروس "كورونا المُستجد".

وصرح تاج الدين، عندما سأله أحد المراسلين عن عدد التحليلات والاختبارات الطبية والمعملية التي أجرتها السلطات الصحية المصرية لاكتشاف المصابين بالفيروس، بأن عدد التحليلات والاختبارات الطبية تجاوز المليون.

وأوضح تاج الدين، بأن التحليل والاختبارت تشمل كل الأنواع الطبية والمعملية التي توضح حقيقة الإصابة بالفيروس، من بينها عدد كبير من الاختبار الأولي (Rapid test)، يضاف إليها اختبارات معملية أخرى تساعد في تشخيص الحالة إكلينيكيًا غير الفحوصات الإشعاعية، أما تحليل PCR فقد أجرت مصر منه حتى الآن ما يزيد على 105 آلاف تحليل منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد.

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وقد أوضح تاج الدين أن البنية الأساسية الصحية في مصر تعمل بشكل كفء وأن جميع المستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية متوفرة للأطقم الطبية بمختلف المحافظات، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع يوميًا تطورات الأوضاع المتعلقة بأعداد المصابين وخريطة انتشار الفيروس في مختلف المحافظات واستعدادات المستشفيات وأماكن العزل.

وكشف تاج الدين عن الاستعدادات الطبية التى بدأت عملها منذ ظهور المرض في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر الماضي حيث استقبل مستشفى العزل بمطروح المصريين العائدين من الصين لمدة أسبوعين وهي فترة حضانة الفيروس، مؤكدًا على أن جميع المستشفيات لديها ما يكفى أطقمها الطبية والعاملين بها من أدوات الوقاية لمدة 15 يومًا على الأقل، كما أن آلاف غرف العناية المركزة بالمستشفيات المصرية جاهزة لاستقبال أي حالات إذا اقتضت الحاجة ذلك.

وشددت الهيئة على ضرورة إتباع المواطنين الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والابتعاد عن الزحام وأماكن التكدس للتقليل من فرص انتقال العدوى.