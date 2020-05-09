أخبار مصر | وزير الرياضة ومحافظ الغربية يفتتحان ملعب مركز شباب شوبر (صور)

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة ومحافظ الغربية يفتتحان ملعب مركز شباب شوبر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، زيارته اليوم لمحافظة الغربية بافتتاح الملعب الخماسى بمركز شباب شوبر، وتفقد عدد من المنشآت الرياضية بالمحافظة منها نادي سيجر وماتركس.

وخلال الجولة التي رافقه فيها الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، افتتح وزير الرياضة المبنى الاداري الجديد بنادي سيجر، وتفقد المنشآت الرياضية الملحقة بالنادي.

وشملت الجولة تفقد نادي ماتركس الذى يعد منطقة لوجيستية تضم نادى متكامل على مساحة 15 فدان ومخازن لوجيستية "مول تجاري ومدينة ملاهي ومركز صحي ومبنى لرجال الأعمال"، حيث يوفر النادى 50 ألف فرصة عمل للشباب بمحافظة الغربية.

وتضمنت زيارته للنادي، تفقد منطقة الملاعب حيث يضم النادى 6 حمامات سباحة أوليمبي ونصف أوليمبي وأطفال وسيدات ونادي صحي وحمامات سباحة تدريبية، وفندق مكون من 50 غرفة، و2 ملعب خماسي و2 ملعب تنس معلق و2 ملعب مفتوح وصالة مغطاة و2 ملعب للطائرة وكرة اليد ومبنى للأكاديميات الرياضية تضم 8 ملاعب اسكواش.

وأثنى "صبحي" على البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة، موجهًا الشكر لمحافظ الغربية على جهوده المبذولة وتعاونه الدائم والمستمر من أجل النهوض بقطاعي الشباب والرياضة بالمحافظة.

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وطمأن "صبحي" أبناء محافظة الغربية على اهتمام الدولة بكافة المنشآت الرياضية والشبابية في مختلف محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن تلك المنشآت سيتم تطويرها بالشكل الذي يليق بهم، وسيكون له عظيم الأثر في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.

و قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت بجولة تفقدية لإستاد طنطا الرياضي، رافقه خلالها الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور أحمد الشيخ وكيل وزارة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومحمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة استادات.

وتفقد وزير الرياضة الملعب الرئيسي والمقصورة الرئيسية، والمدرجات، وبعض المرافق الملحقة بالاستاد.

وقال الدكتور أشرف صبحي، إن الوزارة تسعى جاهده لبناء شراكات وتعاون متكامل مع عدد من المؤسسات العاملة في المجال الرياضي، لتطوير البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية في مختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف وزير الرياضة أن استاد طنطا سيخدم كل أبناء محافظة الغربية بعد تطويره وفقا لخطة الوزارة الاستثمارية، مؤكدا على أن فكرة إنشاء سلسلة الأندية الجديدة هدفها خدمة الأقاليم وعشرات الملايين من المصريين الذين يحتاجون الأندية كمتنفس لهم ولأسرهم.