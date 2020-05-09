أخبار مصر | رئيس الوزراء يتفقد مصنعا للملابس الطبية لمواجهة كورونا (صور)

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يتفقد مصنعا للملابس الطبية لمواجهة كورونا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته اليوم إلى محافظة القليوبية، أحد مصانع الملابس الجاهزة، والذى تم إقامته ضمن مشروع "وظيفتك جنب بيتك".

ويعمل المشروع حاليًا على تصنيع الملابس الطبية "جاون" والكمامات الطبية اللازمة، لمواجهة الطلب المتزايد عليها، خلال فترة التعامل مع أزمة فيروس "كورونا" المستجد، كما تم صناعة ما يقرب 2000 قطعة "جاون" خلال اليوم، إلى جانب الكمامات.

وتقدم اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بشرح مشروع "وظيفتك جنب بيتك"، مؤكدًا على أنها تعتمد على قيام المحافظة بتوفير أراضي من أملاك الدولة، وبناء المصانع عليها من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وبالتنسيق والتعاون مع المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية والمجلس التصديري للملابس الجاهزة، والتي طرحت للشباب لتعمل على التشغيل والإدارة مع توفير عقد رعاية مع احد المصانع التي تقوم بتصدير منتجاتها لضمان الفرصة التسويقية، وساعدت الشباب بتجهيز المصنع من خلال قرض بنكي ضمن مبادرة البنك المركزي بفائدة5%.

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وقال "الهجان" إن مشروع "وظيفتك جنب بيتك" تم تنفيذه في ٢٠١٦م، وتم من خلاله تشغيل عدد ١٢ مصنع ملابس جاهزة بقرى محافظة القليوبية، كمرحلة أولى وتم تأجيرها بأجر رمزي للمجموعات الشبابية للإدارة والتشغيل، وهو ما يسهم فى خلق فرص عمل مستدامة داخل المحافظات ليزيد من قدرتها علي الاحتفاظ بسكانها، كما تمت الإشارة إلى أن المشروع في مرحلته الأولى يستهدف توفير 2500 فرصة عمل مباشرة وعددا مماثلا من الفرص غير المباشرة، وتتراوح المساحات المقام عليها المصانع ما بين 800 - 1400 م 2 بعدد من قرى المحافظة.

وأشار "الهجان" إلى أن المحافظة قامت بتوقيع مذكرة تفاهم مع كل من اتحاد الصناعات المصرية والمجلس التصديري للملابس الجاهزة وغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية والجمعية المصرية لخدمات البحث والتدريب للملابس والمنسوجات، وذلك من أجل تنفيذ المشروع مع تقديم كافة المساهمات والاستشارات الفنية والتدريبية والتسويقية.

كما تم الاتفاق مع كبار شركات الملابس الجاهزة والتي تقوم بتصدير منتجاتها للخارج على رعاية مصانع مشروع وظيفتك جنب بيتك لمدة ثلاث سنوات – مدة سداد القرض – عن طريق التعاقد معهم للتشغيل الخارجي تحت إشراف ورقابة الشركة الراعية للاطمئنان على جودة المنتجات وانتظام معدلات الإنتاج وهو الأمر الذي يضمن نجاح المشروع واستدامته ويؤمن الفرص التسويقية اللازمة لنجاح المشروع واستمرار التشغيل بمعدلات اقتصادية مناسبة.

ووجهه الدكتور مصطفى مدبولى الشكر للمسئولين والشباب فى المصنع على جهودهم المبذولة فى هذه الفترة الدقيقة، وعلى جودة المنتجات التى يصنعونها، مؤكدا أن الصناعة هى مستقبل مصر، والدولة مهتمة بدعمها فى هذه الفترة، وجودة المنتجات من الملابس الجاهزة التى يتم تصديرها، وكذا اهتمام المصنع بالتحول فى هذه الفترة لصنع المستلزمات والملابس الطبية والكمامات، لتوفيرها فى الأسواق.