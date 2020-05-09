أخبار مصر | نائب محافظ القاهرة يتابع إزالة اسطبلات ومشاتل جسر السويس

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نائب محافظ القاهرة يتابع إزالة اسطبلات ومشاتل جسر السويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابع المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، واللواء خالد عقل رئيس حي النزهة، على أعمال إزالة مخالفات البناء مقامة بدون تراخيص على أراضي مملوكة للدولة، بمنطقة جسر السويس.

وقال اللواء خال عقل رئيس حي النزهة، إن الحملة أسفرت عن إزالة 47 اسطبل للخيول، و11 مشتل متعدي عليهم من جانب المواطنين على أراضي الدولة وفرض سيادة القانون.

وأوضح "عقل" تم فرض كردون أمني بمحيط المنطقة، لافتًا إلى أن أجمالي المخالفات التي تمت إزالتها بمحيط سور نادي الشمس تقع على مساحة ٥٧ ألف متر مربع.

وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسابق الزمن لإزالة المناطق العشوائية الخطرة قبل نهاية العام الجارى تنفيذًا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية‪.‬

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وأشار محافظ القاهرة إلى أن محور ترعة الطوارئ يصل طوله إلى 9 كم2 وعرضه حوالي 100 متر مؤكدًا أن المحور يساهم في تخفيف الكثافات المرورية بالمحاور الرئيسية المحيطة بمنطقة المشروع، خاصة شارع جسر السويس، والطريق الدائري بمنطقة تقاطعه مع طريق الإسماعيلية الصحراوى، بجانب الربط مع طريق بلبيس الصحراوي مؤكدًا أن المحور سيوفر نطاقًا عمرانيًا متحضرا في المنطقة المحيطة به كما سيساهم تطوير هذا المحور في تيسير الحركة المرورية بالمنطقة‪.‬

وأشار محافظ القاهرة إلى ان إنشاء المحور أدى إلى إقامة مشروع للصرف صحي بالمنطقة وردم الترعة التي كانت تُستخدم لصرف مياه الصرف الصحى منذ أكثر من 50 سنة، وكانت تمثل بؤرة تلوث بيئى للمنطقة بالكامل بسبب إلقاء المخلفات بها من قبل المواطنين‪.‬

ومنطقة ترعة الطوارئ بشرق القاهرة من المناطق العشوائية التى نشأت نتيجة اعتداء بعض المواطنين على حرم الترعة وحرم خط السكة الحديد منذ عشرات السنين حتى تدخلت الدولة لإعادة تخطيطها وتحسين حالة قاطنيها بنقلهم إلى حياة كريمة ومساكن آمنة مع توفير كافة الخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار لهم‪.‬