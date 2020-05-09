أخبار مصر | توجيه عاجل من التعليم للطلاب بشأن المشروع البحثي

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر توجيه عاجل من التعليم للطلاب بشأن المشروع البحثي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناشد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أولياء الأمور والطلاب بطلب الدعم الفني حال وجود أي مشكلة أثناء تسليم البحث.

وقال، في منشور على صفحته الرسمية على "الفيس بوك": "نرجو مكالمة أو الكتابة إلى"الدعم الفني" في حالة وجود أي مشكلة خاصة بالتسليم الاإكتروني للمشروعات حتى يقوموا بتقديم المساعدة".

وحددت الوزارة الأرقام التالي للتواصل وهي: 01029686337، 01113326412، 01122002816، 01025224111، 01016469475، 01028252398، 01092553215، 01227086089، 01226014787 ‏[email protected]

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول تسليم الابحاث سواء ورقي أو موقع، وقالت إنه تم تخصيص يوم ٩ مايو لطلاب الصف الثالث الابتدائي والصف الأول الإعدادي والصف الأول الثانوي، أما يوم ١٠ مايو مخصص للصف الرابع الابتدائي والصف الثاني الإعدادي وأيضا الصف الأول الثانوي.

وأضافت الوزارة خلال جدول تسليم الأبحاث أنه تم تخصيص يوم ١١ مايو لطلاب الصف الخامس الابتدائي والصف الثالث الإعدادي والصف الثاني الثانوي، أما يوم ١٢ مايو مخصص لطلاب الصف السادس الابتدائي وطلاب الصف الأول الإعدادي الذين تخلفوا عن أيامهم الأساسية والصف الثاني الثانوي.

أما يوم ١٣ مايو مخصص لطلاب الصفين الثالث والرابع الابتدائي الذين تخلفوا عن مواعيدهم الأساسية وكذلك طلاب الصف الثاني الإعدادي والأول الثانوي الذين تخلفوا عن المواعيد الأساسية.

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أما يوم ١٤ مايو تم تخصيصه للطلاب المتخلفين عن المواعيد من الصفوف السادس والخامس الابتدائي والثالث الإعدادي والثاني الثانوي.

أما يوم ١٦ مايو لجميع الصفوف الدراسية المتخلفين عن المواعيد الأساسية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل تسليم البحث سواء لصفوف النقل أو الشهادة الإعدادية سواء كان على منصة أدمودو أو ورقيا، حيث قالت إنها تفضل إعداد وتسليم المشروعات إلكترونيًا ولكنها تسمح بإعدادها وتسليمها ورقيًا في حال تعذر الإعداد الإلكتروني.

وتابعت الوزارة، أن تسليم المشروع ورقيًا ينطبق على فئات طلاب المنازل، وطلاب الخدمات، وطلاب الدمج والتربية الخاصة، والطلاب المصريين في الخارج،.

وكما وضحت خطوات التسليم الورقي: "ففي البداية بعد تجهيز المشروع ورقيًا، ضعه في ظرف مغلق، ثم يحب على الطالب كتابة الأرقام التعريفية والصف الدراسي للطلاب المشاركين في المشروع، على الظرف وإذا كنت ضمن الفئات الخاصة مثل طلاب المنازل، قم بتوضيح هذا على الظرف وعلى الطالب أن يقوم بتسليم الظرف إلى المدرسة بين الفترة من ٩ مايو إلى ١٦ مايو ٢٠٢٠".