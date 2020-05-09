شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: ضبط 4183 و 1112 سيارة و84 «توك توك» خالفوا قرار حظر التجوال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة الأمنية خلال الـ24 ساعة الماضية من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية، حيث تم ضبط 4183 شخص مخالف لقرار حظر المواطنين.

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 1112 سيارة مخالفة، و104 دراجة نارية مخالفة، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأثمرت الجهود عن ضبط 84 مركبة «توك توك» مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أعلن استمرار فرض حظر التجوال حتى نهاية شهر رمضان، ليبدأ سريان الحظر من التاسعة مساءً وحتى السادسة صباح اليوم التالي.