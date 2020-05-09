شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة والمصايف» بالإسكندرية تطرح تأجير 3 شواطئ في مزايدة علنية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، السبت، طرح مزايدة علنية لتأجير 3 شواطئ بنظام حق الاستغلال لمدة 3 سنوات، وذلك خلال أيام 19 و20 و21 مايو الجاري.

من جانبه، قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة، إن الشواطئ المقرر طرحها خلال المزايدة هي «ميراميار الشرقي المميز» و«ميراميار الأوسط المميز» و«ميرامار الغربي المميز»، وهي شواطئ سيدي بشر سابقا.

وأوضح رشاد، أن قيمة شراء كراسة الشروط لكل شاطئ بمبلغ 499 جنيها، مشيرًا إلى أن الطلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات تقدم بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبني ديوان عام محافظة الإسكندرية.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن قيمة تأمين المزاد لكل شاطئ تقدر بـ250 ألف جنيه، لافتًا إلى أن المزايدة ستجرى وفقا للقانون 182 لسنة 2018.