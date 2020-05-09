شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع في درجات الحرارة.. «الأرصاد» تعلن توقعات طقس الـ3 أيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن خبراء الأرصاد الجوية توقعاتهم لطقس الـ3 أيام المقبلة، ومن المتوقع أن يسود طقس، الأحد، معتدل غائم جزئي على القاهرة والوجه البحرى مع شبورة صباحاً، لطيف غائم جزئي على السواحل الشمالية، مشمس مائل للحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

والطقس ليلاً بارد على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد. والرياح معتدلة على كافة الأنحاء، نشطة على جنوب سيناء مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

ويشير الخبراء أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي متمركز على الصحراء الغربية. وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «29 – 17»، الإسكندرية «23– 17»، قنا «33- 19»، الأقصر «33 – 19»، أسوان «34 – 20».

فيما تشير توقعات الخبراء، الاثنين، إلى ارتفاع في درجات الحرارة بمعدل ثلاث درجات ليسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، حار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد وجنوب الصعيد.

والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء، شديد البرودة على السواحل الشمالية الغربية، لطيف على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد. وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانا مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة الكبرى «32 – 17»، الوجه البحرى «31 – 17»، السواحل الشمالية الغربية «25 – 16»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «24 – 18»، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «35 – 22»، شمال الصعيد «34 – 18»، جنوب الصعيد «36 – 21».

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وتواصل درجات الحرارة ارتفاعها الثلاثاء، ليسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة الكبرى «35 – 18»، الوجه البحرى «34 – 17»، السواحل الشمالية الغربية «27 – 16»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «26 – 18»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «37 – 23»، شمال الصعيد «37 – 19»، جنوب الصعيد «39 – 23» درجة مئوية.