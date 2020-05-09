شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: ضبط 4 آلاف شخص اخترقوا حظر التجوال و1112سيارة مخالفة خلال 24ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية، حيث تم ضبط 4183 شخص مخالف لقرار حظر المواطنين، و1112 سيارة مخالفة، و104 دراجة نارية مخالفة، فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا".

وأثمرت الجهود عن ضبط 84 مركبة "توك توك" مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية - لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أعلن استمرار العمل إجراءات حظر التجوال حتى نهاية رمضان، ليبدأ حظر التجوال من التاسعة مساءً وحتى السادسة صباح اليوم التالى.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء استعرض الموقف الخاص بأزمة كورونا، موجها حديثه للمواطنين "الدولة كانت حريصة على تحقيق التوازن والحفاظ على صحة المواطن والحفاظ على عجلة الاقتصاد المصرى"، موضحا أن تجربة الغلق الكامل التى اتبعتها بعض الدول حدث بها انهيار كامل لاقتصاداتها.

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وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الاقتصاد المصرى لابد وأن يستعيد عافيته بعد أزمة كورونا، وأن موازنة العام الجديد بها بند لزيادة الأجور والمعاشات بـ100 مليار جنيه، موضحا أن الدولة كانت حريصة على عدم تحمل المواطن المصرى أى أعباء خلال أزمة كورونا.