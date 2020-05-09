شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. مجلس الدولة يمنع الدخول بدون ارتداء الكمامة لسلامة المتقاضين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق مجلس الدولة على أبوابه لافتة تحمل عبارة "ممنوع دخول المجلس بدون ارتداء الكمامات حرصا على سلامتك وسلامة الآخرين"، وذلك حرصًا من المستشار محمد حسام الدين، على سلامة المواطنين، كما امر رئيس المجلس بتطهير مقر المجلس وتعقيمه مع بداية الجلسات التى بدأ انعقادها اليوم السبت، بعد وقفها جزئيا لأكثر من شهر، وذلك حرصًا على سلامة العاملين بالمجلس من القضاة والإداريين والسكرتارية والأمن وغيرهم من الزائرين لمقر المجلس، وذلك فى إطار جهود الدولة لمحاربة فيروس كورونا.

وقام عدد من العاملين بتعقيم منصات القضاء بقاعات المحاكم المختلفة، والتى يعتليها القضاة، لنظر القضايا، ويقف بجانبها المتقاضين، باستخدام مطهرات لتعقيم المكان، وللحفاظ على تطهير القاعات وأركان المجلس من الأمراض والأوبئة المنتشرة.

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فيما حرص عدد كبير من المحامين المتواجدين اليوم بقاعة المحكمة، على ارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات المتباعدة للوقاية.

جاء ذلك، فى إطار اتباع تعليمات الدولة، على نظافة وتطهير المصالح والهيئات الحكومية، لمحاربة انتشار فيروس كورونا.