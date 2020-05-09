شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يدين مصادقة الكيان الصهيوني على مصادرة أراض بمحيط الحرم الإبراهيمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان الأزهر الشريف، ما أعلنته بعض وسائل الإعلام من قرارات مصادقة الكيان الصهيونى على إقامة مشروع استيطانى جديد فى البلدة القديمة فى مدينة الخليل، ومصادرة أراضيها لإنشاء طريق خاصة لتسهيل اقتحام الحرم الإبراهيمى ومواصلة تهويده.

وأكد الأزهر رفضه القاطع للانتهاكات الصارخة والسياسات التصعيدية التى ينتهجها الكيان الصهيونى ضد المعالم الدينية والتاريخية الفلسطينية، وضد المقدسات الإسلامية والمسيحية، والتى تعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي، وما توافقت عليه المواثيق الدولية، وذلك فى ظل انشغال العالم بمواجهة وباء كورونا.

ويناشد الأزهر الشريف المجتمع الدولى، بتحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية، والتصدى بقرارات حاسمة لوقف عبث الكيان الصهيونى واستخفافه المتكرر بحقوق الشعب الفلسطينى وأرضه ومقدساته، ومصادرة حقوقه فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.