شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. المدينة الجامعية بالقاهرة تستقبل العائدين من الخارج لقضاء الحجر الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت المدينة الجامعية بجامعة القاهرة، اليوم السبت، عددًا من المصريين القادمين من الخارج، للإقامة فى المدينة الجامعية وذلك بعد تخصيصها مكانًا للحجر الصحى، للوقاية من فيروس كورونا.

وكان فى استقبال المصريين القادمين من الخارج الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والذى وجه بضرورة توفير سبل الراحة لجميع المصريين، لحين انتهاء فترة الحجر الصحى.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، افتتح في وقت سابق، المرحلة الأولى من تجديدات المدن الجامعية والتى شملت مدخل المدينة الجامعية، وتطوير النافورة، ومسجد المدينة الجامعية للطلبة، ودهانات الأبواب والأسوار الخارجية، ورصف طرقات المدينة، وتجديد واجهة قاعة المؤتمرات، ومركز الكمبيوتر، ومبنى المجلس العربي بالمدينة الجامعية.

واستقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، رحلة طيران استثنائية سيرتها شركة آير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، لإعادة مصريين عالقين في دولة الكويت منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه من المقرر أن تصل رحلة إيركايرو مساء اليوم، إلى مطار القاهرة على متنها نحو 144 راكبًا مصريًا، معظمهم من العاملين بشركة المقاولين العرب، كانوا يعملون على تنفيذ مشروعات هناك بدولة الكويت، ومن المقرر أن يتم فحص جميع ركاب الرحلة من قبل الحجر الصحي في المطار، وسيتم نقلهم إلى مناطق العزل المخصصة من قبل الدولة المصرية لقضاء 14 يومًا للعزل، للاطمئنان على خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلنت سلطة الطيران المدنى المصرية، توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.









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