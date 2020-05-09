شكرا لقرائتكم خبر عن حماية الشواطىء: بدء تنفيذ حاجز الأمواج الغاطس من بئر مسعود حتى المحروسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقدت المهندسة عزة عبد الحميد مدير عام الإدارة العامة للتنفيذ والصيانه بغرب الدلتا بالإسكندرية اليوم عملية حماية ساحل مدينة الإسكندرية من بئر مسعود حتي المحروسة، مرحلة أولى، ومتابعة إنشاء طريق الخدمة رقم 2 لإمكان البدء فى تنفيذ حاجز الأمواج الغاطس الشرقي.

أوضحت هيئة حماية الشواطىء أنه يتم تنفيذ المرحلة الثانية والثالثة للمناطق المنخفضة بمحافظة كفر الشيخ بالإضافة الى طرح مرحلة أولى بمحافظة بورسعيد ومرحلة اولى بالدقهلية ضمن الأعمال الأزمة لمجابهة التغيرات المناخية وحماية المناطق المنخفضة بالدلتا ضمن منحة صندوق المناخ الأخضر وأيضا حماية مناطق المحروسة وبئر مسعود والقلعة والمنشية بالإسكندرية وخليج مطروح وكورنيش مرسى مطروح .

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وأضافت أنه تم استكمال سيناريوهات ارتفاع مستوى سطح البحر على سواحل الدلتا بناء على التغيرات الفعلية التى حدثت فى الفترة الماضية وكذلك دراسة وتحديد المناطق الأكثر عرضة للتأثر بارتفاع مستوى سطح البحر، علاوة على تحديد أفضل أساليب التأقلم مع ظاهرة ارتفاع سطح البحر فى مناطق المشروع مع الأخذ فى الاعتبار ملاءمة تلك الأساليب للمجتمعات المقيمة فى تلك المناطق وقدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية التى قد تؤثر على المجتمعات السكانية والانشطة الزراعية والسياحية بالمنطقة .

الجدير بالذكر أن المشروعات التي تنفذ حاليا في اطار مواجهه الاثار السلبيه للتغيرات المناخية حماية المنطقة الساحلية للساحل الشمالي للدلتا بمحافظة كفر الشيخ شمال الطريق الدولي من غرب ميناء الصيد ببرج البرلس، وحتي شرق أعمال الحماية بشرق مصب فرع رشيد ، والتي تتعرض للغمر بالمياه بفعل النوات وهياج البحر اثناء فصل الشتاء، وذلك نظرا لانخفاض مناسيب الارض الطبيعية الشاطئية بالمنطقة، حيث تصل مياه البحر اثناء النوات الي الطريق الدولي الساحلي، وتتعرض الاراضي الزراعية للغرق كما تزداد ايضا ملوحة المياه الجوفية بالمنطقة.