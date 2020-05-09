شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاة 3 وإصابة 15 وفرض حظر كامل.. ماذا يحدث في قرية «شنشور» بالمنوفية؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور أحمد القزاز، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، أنه تم فرض حظر التجوال داخل قرية شنشور التابعة للمركز لحصر انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، داخل القرية، وذلك عقب إصابة 15 شخصًا ووفاة 3 آخرين من أهالي القرية.

وأصدرت محافظة المنوفية خطاب موجه إلى رئاسة مجلس ومدينة أشمون ورئيس الوحدة المحلية بشنشور ومأمور مركز أشمون، حصلت «المصري اليوم» على صورة منه، حظر التجوال بالقرية، وغلق جميع المحلات بالقرية عدا «الصيدليات ومحلات البقالة والجزارة وبيع الطيور وبيع السلع الغذائية»، وإعطاء إجازة أسبوع مدفوعة الأجر لجميع العاملين بالقطاعين العام والخاص، ومنع دخول أو خروج العمال من وإلى القرية إلا العاملين في المواد الغذائية والقطاع الصحي.

فيما فرضت قوات الشرطة تواجدًا مكثفًا في مداخل ومخارج القرية وعلى الشوارع الرئيسية وأمام الشوارع المتواجد بها الحالات المصابة.

فرض حظر كامل بقرية شنشور بأشمون فى المنوفية عقب إصابة 15 شخص ووفاة ٣ حالات

فرض حظر كامل بقرية شنشور بأشمون فى المنوفية عقب إصابة 15 شخص ووفاة ٣ حالات

فرض حظر كامل بقرية شنشور بأشمون فى المنوفية عقب إصابة 15 شخص ووفاة ٣ حالات

فرض حظر كامل بقرية شنشور بأشمون فى المنوفية عقب إصابة 15 شخص ووفاة ٣ حالات

فرض حظر كامل بقرية شنشور بأشمون فى المنوفية عقب إصابة 15 شخص ووفاة ٣ حالات

فرض حظر كامل بقرية شنشور بأشمون فى المنوفية عقب إصابة 15 شخص ووفاة ٣ حالات