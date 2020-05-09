شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال أعمال المرافق لقطع أراضي الإسكان الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، إنه جار استكمال تنفيذ أعمال المرافق بقطع أراضي الإسكان الاجتماعى بالحى السكني الـ15 بمدينة العاشر من رمضان.

وأوضح شاهين، أنه يجري حاليًا تنفيذ أعمال الطرق من طبقتي «السن- الأسفلت» بالحي السكني الـ15 وربطه بالطرق الرئيسية بالمدينة، وذلك تنفيذا للخطة التي يتبعها جهاز المدينة لسرعة الانتهاء من كافة اعمال المرافق بمناطق أراضي الإسكان الاجتماعي، وفي إطار تسليم قطع الأراضي للفائزين بها في التوقيتات المحددة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة دفع العمل بكافة المشروعات، ولا سيما مشروعات الإسكان والبنية الأساسية بالمدن الجديدة، مع اتخاذ كافة إجراءات الوقاية لحماية العاملين بتلك المشروعات من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.