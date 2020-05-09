شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابة 2 بـ«كورونا».. عزل 6 منازل بنجعي «الدير» و«أبوحسين» في سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة سوهاج، عن تنفيذ إجراءات الحجر الصحي على عدد من المنازل بنجعي الدير، وأبوحسين بدائرة مركز سوهاج، عقب تسجيل حالتي إصابة بفيروس «كورونا المستجد».

وقالت المديرية، في بيان لها، اليوم، إن فريقا من إدارة الطب الوقائي بالمديرية انتقل إلى النجعين، وتم تنفيذ إجراءات الحجر الصحى لعدد 6 منازل بإجمالي 27 شخصا، ضمن أعمال الترصد بعد ثبوت إيجابية شخصين لفيروس كورونا، وتم حصر المخالطين، والتأكد من عدم وجود أي أعراض عليهم، وتوعيتهم بإجراءات العزل المنزلي، والتواصل معهم في حال ظهور أي أعراض للمرض، لافتة إلى أنه تم تسجيل جميع بياناتهم لسهولة التواصل معهم أثناء فترة العزل المنزلى، وإبلاغ جهات عملهم للحصول على إجازة استثنائية أثناء فترة العزل.

وأشارت المديرية، إلى أنه تم القيام بأعمال تطهير ورش المنازل والشوارع المحيطة باستخدام المطهرات اللازمة عن طريق فرق الطب الوقائى، وجرى عزل 3 منازل بعدد 13 فردا بنجع الدير، وعزل 3 منازل بعدد 14 فردا بنجع أبوحسين، وتم التنسيق مع مديرية التضامن لتوفير المستلزمات المعيشية للأسر اثناء فترة العزل.