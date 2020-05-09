شكرا لقرائتكم خبر عن من 500 إلى 700 جنيه.. مكافأة لأطقم مستشفيات جامعة جنوب الوادي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أشاد الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، بالانضباط الذي شهده العمل بالمستشفيات الجامعية وعدم حصول العاملين والطواقم الطبية والتمريضية والجهاز الإداري على أي إجازات في الفترة الماضية، نظرًا لطبيعة عملهم في استقبال المرضى من مواطني جنوب مصر وتقديرًا لهذا العمل وتشجيعًا لبذل مزيد من الجهد.
كما قرّر- بحسب بيان السبت- صرف مبلغ ٧٠٠ جنيه لكل طبيب من أطباء المستشفيات الجامعية ومبلغ ٦٠٠ جنيه للتمريض و٥٠٠ جنيه للجهاز الإداري والعاملين بالمستشفيات الجامعية بجامعة جنوب الوادي، وأثنى على المجهودات التي تبذلها المستشفيات الجامعية في ظل هذه الظروف الصحية الدقيقة التي تمر بها المنطقة.
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الوضع في مصر
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اصابات
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8,476
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تعافي
1,945
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وفيات
503
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