شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 15 عام من توقفها.. محافظ الدقهلية يوقع عقد إعادة تأهيل محطة صرف 15 مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، السبت، مع المهندس خالد نصر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، بروتوكول تنفيذ عملية إحلال وتجديد محطة رفع مياه الصرف الصحي وخطوط الطرد بتقسيم 15 مايو بمدينة جمصة بقيمة إجمالية 65 مليون جنيه، وذلك بعد توقفها عن العمل لمدة 15 عامًا وتمرار شكاوى المواطنين من طفح الصرف الصحى في العمارات بالتقسيم.

حضر توقيع التعاقد المهندسة سلوى جابر، مدير عام المشروعات بديوان عام المحافظة، ومحمود شعبان، مدير عام العقود بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وبدر السيد بدر، مدير عام التعاقدات بديوان عام المحافظة.

وقال محافظ الدقهلية، في بيان صحفي: «إن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ الشركة للمشروعات القومية وتبلغ القيمة المبدئية للمشروع 65 مليون جنيه وفقا للمقايسة التي قدمتها الشركة وعرض الأسعار بعد أن تم مراجعة الأسعار من خلال لجان الأسعار بقطاع التشييد والبناء والعلاقات الخارجية بوزارة الإسكان».

وأضاف أنه سيتم البدء في تنفيذ المشروع فورًا وخاصة بعد أن تم توقيع التعاقد مع الشركة اليوم، وأن تنفيذ المشروع يضع حلا نهائيًا لمشكلات 15 مايو بجمصة في خدمات الصرف الصحي، والتي استمرت لسنوات عديدة.

يذكر أن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، زار منطقة 15 مايو في منتصف شهر أكتوبر 2018 وتفقد محطة الصرف الصحي المتهالكة وعبر عن غضبه من الوضع وسرقة المعدات بها، وتبين أن المحطة متوقفة منذ أكثر من 15 عام لعيوب إنشائية في المشروع، وقرر رئيس الوزراء أن يتم فورًا الشروع في عمل مشروع متكامل للصرف الصحي بالمنطقة وعمل دراسات الجدوى الخاصة به.

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الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية يوقع عقد إعادة تأهيل محطة صرف 15 مايو

الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية يوقع عقد إعادة تأهيل محطة صرف 15 مايو

الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية يوقع عقد إعادة تأهيل محطة صرف 15 مايو