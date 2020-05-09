شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة عن ارتفاع الإصابات: «حتى الأسر اللي فيها إصابات كورونا لا تلتزم بالعزل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن ارتفاع أرقام إصابات كورونا في مصر دلالة على عدم التزام المواطنين بإجراءات التباعد الاجتماعي.

وأضافت «زايد» في حوار مع قناة إكسترا نيوز إن «حتى الأسر اللي بتظهر بها حالات إيجابية ما بتلتزمش بالعزل».

وتابعت وزيرة الصحة: «الدولة عملت كل الاستعدادات، وزيادة عدد الحالات الآن مسؤولية المواطن»، مشيرة إلى أن النظام الصحي المصري من أقوى الأنظمة الصحية في العالم التي استجابت لإجراءات مواجهة كورونا.

وناشدت وزيرة الصحة المواطنين القيام بواجباتهم في تطبيق التباعد الاجتماعي.

وعلقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، على ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، خلال الأيام الماضية.

وقالت «زايد»، في حوار مع قناة إكسترا نيوز، إنه من بين الـ 495 إصابة التي تم تسجيلها، أمس الجمعة، 225 حالة بدون أعراض، والباقون منهم أعراضهم بسيطة.

واعتبرت وزيرة الصحة ذلك دلالة على عدم التزام المواطنين بإجراءات التباعد الاجتماعي، وتابعت: «حتى الأسر اللي بتظهر بها حالات إيجابية ما بتلتزمش بالعزل».

وأضافت «زايد» أن «عدد الحالات الخطرة ما بيزدش، منبهة إلى أنه «رغم زيادة عدد الإصابات، فمعدل الوفيات بيقل أو ثابت، لكن ده إرهاق للقطاع الصحي وبيضغط على الاقتصاد».

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وقالت «زايد» إن «الدولة عملت كل الاستعدادات وزيادة عدد الحالات الآن مسؤولية المواطن»، مضيفة: «النظام الصحي المصري من أقوى الأنظمة الصحية في العالم اللي استجابت لإجراءات مواجهة كورونا وبأرجو المواطنين يقوموا باللي عليهم».

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن «مصر بها الآن أكثر من 40 جهاز PCR موزعة على مستشفيات الجمهورية»، لافتة إلى أن «العينة يتم تحضيرها الآن في ساعتين وتبقى في الجهاز 6 ساعات ثم تظهر النتيجة بعد 12 ساعة».