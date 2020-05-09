شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من وزيرة الصحة على قفزة إصابات كورونا أمس: «معدل الوفيات بيقل أو ثابت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار علقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، على ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، خلال الأيام الماضية. وقالت «زايد»، في حوار مع قناة إكسترا نيوز، أنه من بين الـ 495 إصابة التي تم تسجيلها، أمس الجمعة، 225 حالة بدون أعراض، والباقون منهم أعراضهم بسيطة. وأضافت «زايد» أن «عدد الحالات الخطرة مابيزدش، ورغم زيادة عدد الإصابات، معدل الوفيات بيقل أو ثابت، لكن ده إرهاق للقطاع الصحي وبيضغط على الاقتصاد». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 8,476

تعافي 1,945

وفيات 503

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