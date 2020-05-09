كم تحليل PCR أجرته مصر للكشف عن كورونا؟ توضيح لتصريح «المليون تحليل»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بيانا توضيحيا لما جرى في اللقاء الذي عقده الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للرعاية الصحية والوقاية، يوم الخميس 7 مايو، مع مراسلى وكالات الأنباء والصحف العالمية المعتمدين في مصر لدى الهيئة، لشرح مجمل جهود واجراءات الدولة المصرية في مكافحة فيروس كورونا المُستجد.

واوضح البيان أن أحد المراسلين استفسر بشكل عام عن عدد التحليلات والاختبارات الطبية والمعملية التي أجرتها السلطات الصحية المصرية لاكتشاف المصابين بالفيروس.

وقد أجاب مستشار رئيس الجمهورية للرعاية الصحية والوقاية، حينها بأن عددها يتجاوز المليون.

وبالاستفسار لاحقًا من سيادته عن تفصيلها، أوضح بأنها تشمل كل أنواع التحليلات والاختبارات الطبية والمعملية التي توضح حقيقة الإصابة بالفيروس، من بينها عدد كبير من الاختبار الأولي (Rapid test)، يضاف اليها إختبارات معملية أخرى تساعد في تشخيص الحالة إكلينيكيًا غير الفحوصات الإشعاعية، أما تحليل PCR فقد أجرت مصر منه حتى الآن ما يزيد عن 105 ألف تحليل منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 8,476

تعافي 1,945

وفيات 503

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