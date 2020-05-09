شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز «دمياط الجديدة» يتفقد أعمال تنفيذ الطرق بمشروع «JANNA» للإسكان الفاخر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة أعمال الطرق بمشروع «JANNA» للإسكان الفاخر بالمجاورة «٣٣» بالحي السادس بمدينة دمياط الجديدة، حيث يجري تنفيذ طبقة الأسفلت الرابطة لعملية تنفيذ عدد«٤٤» عمارة بإجمالي «١٠٥٦» وحدة سكنية بالمشروع.

وشدد رئيس الجهاز على الشركات المنفذة للمشروع، في بيان، السبت، ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقدمة منها والمعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد لحماية المهندسين والمشرفين والعمال بالموقع من الإصابة بالفيروس.

وأكد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أن هذه الجولة تأتي في إطار المتابعة اليومية للأعمال الجاري تنفيذها بمدينة دمياط الجديدة، وحرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة على تنفيذ خطة الدولة الشاملة والانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.