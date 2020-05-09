شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات عاجلة من جامعة الإسكندرية بشأن احتمالية عودة الدراسة بعد العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض مجلس جامعة الإسكندرية، في جلسته المنعقدة، اليوم، السبت، برئاسة الدكتور عصام الكردى، رئيس الجامعة، قرارات المجلس الأعلى للجامعات الأخير فيما يخص نظام الدراسة والامتحانات للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020.

وقال «الكردي» إن هذه القرارات تأتي في إطار المستجدات والحرص على مصالح الطلاب، ولاسيما في ظل الظروف والتداعيات التي تمر بها البلاد، في ظل مواجهة جائحة كورونا، فضلا عن حرص الجامعة على تيسير كافة الإجراءات للطلاب بشكل يحقق التباعد الاجتماعي المطلوب وتخفيف التكدس في لجان الامتحانات، على النحو التالي:

- الطلاب الباقون للإعادة أو المتقدمين للامتحان من الخارج بالنسبة لسنوات النقل وكذلك الطلاب المقيدين بكافة الفرق الدراسية بما فيهم طلاب السنوات النهائية المحملين بمواد تخلف من سنوات نقل سابقة (وفقا لتعريف سنوات النقل بقواعد المجلس الاعلى) يتم تقييم هذه المواد بإعدادهم رسائل بحثية أو اجتيازهم للاختبارات الالكترونية، وفى جميع الأحوال يرصد لهم تقدير مقبول والدرجات التي سيحصلون عليها وفقا لما أوجبته المادة ٨٣ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وتضاف للمجموع التراكمي.

- يجوز لطلاب سنوات النقل السابق تأجيل الامتحانات لهم بعذر مقبول (إذا لم يكن العذر عن كل المقررات الفصل الدراسى الثانى) التقدم لأداء الامتحانات بعد إنهاء تعليق الدراسة في حالة أبدائهم رغبة بذلك، وفى هذه الحالة تحسب لهم كامل الدرجة الحاصلين عليها وتضاف للمجموع التراكمي، ولهم أن يختاروا معاملة الطلاب المستجدين وفى هذه الحالة يتم التقييم ناجح أو راسب فقط أما إذا كان العذر عن كل مقررات الفصل الدراسى الثانى يعاملوا معاملة طلاب النقل المستجدين.

وناقش المجلس، الإجراءات الاحترازية اللازمة حال عودة الدراسة بعد إجازة عيد الفطر المبارك، حيث أكد الدكتور عصام الكردي، على عمداء الكليات بضرورة توافر بوابات التعقيم على البوابات وتطهير المدرجات بصفة مستمرة والتأكد من اراتداء الكمامات الطبية بالنسبة لكافة فئات المجتمع الجامعي وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب وتقليل الكثافات، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد استراتيجية لتحقيق التفاعل المطلوب في عملية التعلم عن بعد من خلال تسجيل المحاضرات وإتاحتها أون لاين وتوفير بيئة أمنة للاتصال بين الاستاذ والطلاب بحيث يتم تبادل المحتوي التعليمي وتطبيقاته بكل سهولة ويسر.

Advertisements