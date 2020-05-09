شكرا لقرائتكم خبر عن مثول عبداللطيف المناوي للتحقيق بنقابة الصحفيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمعت لجنة التحقيق بنقابة الصحفيين، السبت، والمُشكلة من خالد ميري، وكيل النقابة، ومحمد شبانة، السكرتير العام، والمستشار باسم الطيب، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى أقوال عبداللطيف المناوي، رئيس تحرير جريدة المصري اليوم، حول مدى مسؤوليته عما نشر بمقالات نيوتن بالجريدة عن سيناء.

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أحال «المناوي» إلى النقابة لاتخاذ الإجراءات التأديبية ضده.

وفي بداية التحقيق أثبت خالد ميري، وكيل النقابة ورئيس لجنة التحقيق، أنه ترك أمر التحقيق ونتيجته للزميلين عضوي اللجنة، محمد شبانة، السكرتير العام والمستشار باسم الطيب، وذلك بعد الاطلاع على خطاب المناوي للنقابة بشأن مقالات ميري عن نيوتن بجريدة الأخبار.

كان «المناوي» قد أكد في بداية التحقيق على تقديره لأعضاء اللجنة ورئيسها وقراءه ولنقابة الصحفيين.