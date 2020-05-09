شكرا لقرائتكم خبر عن عيار ٢١ بـ٧٤٥ جنيهًا.. انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أمير رزق، عضو شعبة الذهب، إن «أسعار الذهب شهدت انخفاضاً ملحوظًا، اليوم السبت، مقارنة بأسعار، أمس، ويقترب الانخفاض نحو ٢٠ دولار للأونصة، نتيجة تدهور الاقتصاد الأمريكي وزيادة طلبات الإعانة من الحكومة الأمريكية بمقدار ٢١٪، فضلا عن تغيرات السوق وكسب الأرباح، وانخفاض الطلب على أسهم الذهب، وارتفاع أسعار البترول، تزامنًا مع اتهامات أمريكا للصين بتصنيع ڤيروس كورونا».

وأوضح «رزق»، في تصريح «المصري اليوم»، أن أسعار الذهب سجلت، اليوم السبت، ١٧٠٢ دولار للأونصة عالميًا، ليسجل سعر جرام الذهب عيار ٢٤ في الصاغة المصرية ٨٥١ جنيهاً، فيما سجل «عيار ٢١»، ٧٤٥ جنيهًا، بينما سجل «عيار١٨» ٦٣٨ جنيهًا، وسجل عيار ١٤، ٤٩٦ جنيهاً، فيما سجل سعر جنيه الذهب ٥٩٦٠ جنيهًا.

وأكد عضو شعبة الذهب أن «حركة الأسواق تعاني من توقف تام، بسبب التأثير السلبي لفيروس كورونا، والذي أدى إلى ركود في عملية البيع والشراء في مصر، في الوقت الحالي، فضلا عن أن تطبيق ساعات الحظر مساءً ساهمت في مزيد من الركود لسوق الذهب والذي يبدأ نشاطه مساءً عادة».

وكانت أسعار الذهب قد شهدت ارتفاعاً، بشكل كبير، أمس الجمعة، على خلفية صعود كبير في سعر الأونصة ببورصة المعادن العالمية، على خلفية استفادة المعدن الأصفر من جائحة كورونا.

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعًا في تعاملات، أمس الجمعة، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار ٢٤ في الصاغة المصرية ٨٥٧ جنيهاً، فيما سجل «عيار ٢١»، ٧٥٢ جنيهًا، بينما سجل «عيار١٨»، ٦٤٤ جنيهًا، وسجل عيار ١٤، ٥٠٠ جنيه، فيما سجل سعر جنيه الذهب ٦٠٠٠ جنيه.

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