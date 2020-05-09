شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المحلى لعمال الإسكندرية يدعم مبادرة "مصر هتعدى" لتشجيع القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية برئاسة مجدي البدوى دعمه لمبادرة مصر هتعدى والتي أطلقتها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط بالاشتراك مع بعض جمعيات المجتمع المدني و التي تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص بالبقاء على العمالة و توفير فرص عمل جديدة في ظل مواجهة أزمة كورونا، وذلك بمشاركة عدد كبير من أصحاب الأعمال و رؤساء الشركات.

و أكد البدوي أن من أهم أسباب دعم الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية لهذه المبادرة هو السعي لاستقرار المجتمع من خلال استهداف الفئات العمالية الأكثر تضررا من هذه الأزمة، خاصة العاملين بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

Advertisements

و طالب البدوي جميع أطراف منظومة العمل حكومة و أصحاب أعمال و عمال بالإضافة المجتمع المدني بالتكاتف من خلال هذه المبادرة للحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به مصر خلال المرحلة الماضية، والذي تحمل تبعاته الشعب المصري وكانت نتيجته ارتفاع معدلات النمو خلال الأشهر الماضية لأنه في حالة انهيار هذا الإصلاح الاقتصادي سيدفع الجميع الثمن.