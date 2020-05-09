شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ بيقولك .. إزاي تقرب من ربنا في رمضان ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلقة جديدة من حلقات برنامج الشيخ بيقولك على الخليج 365 يقدمها اليوم الشيخ محمد منصور، إمام وخطيب بالأوقاف، ويتحدث فيها حول التقرب من الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان المبارك.

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وقال منصور تقرب العباد إلى خالقهم علاقة من أجمل ما يكون، فنحن أحوج ما نكون للتقرب إلى الله، ولكن المقابلة من عند الله على خلاف ما نتخيل، فيقول الله عز وجل في الحديث القدسى :"إذا تقرب العبد إلى شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلى ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتانى يمشى أتيته هرولا".

واختتم الشيخ محمد منصور قائلاً:"قال صلى الله عليه وسلم :"ولله عتقاء من النار قالوا:متى يا رسول الله .. قال:"وذلك في كل ليلة من ليالى رمضان"، قائلاً:"اقبلوا على خالقكم بالطاعات والعبادات يقبل عليكم برحمته وبالنجاة من النيرات والفوز بالجنات".