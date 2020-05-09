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الرى تطلق برنامج تدريب للقيادات الشابة للتعلم عن بعد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت الْيَوْمَ فى قطاع التدريب الاقليمى التابع لوزارة الموارد الموارد المائية والرى أولى فعاليات البرنامج التدريبى "Project Management Professional - PMP" لخريجى برنامج القيادات الشابة الهندسية 2019  ضمن خطة قطاع التدريب الإقليمى لإستخدام منصات التعلم عن بعد  E-Learning .

 

وقال الدكتور محمد عبد العاطى ، وزير الموارد المائية والرى أن تطبيق هذا الاسلوب التدريبي يأتى فى إطار سياسة الوزارة لتعزيز التعلم والتدريب الالكترونى وإستهداف أكبر عدد من أبناء الوزارة وصقل مهاراتهم ورفع كفاءتهم .

 

 

وأشار عبد العاطى ، الى أهمية هذه البرامج فى بناء وتنمية مهارات شباب مهندسى الوزارة ليكونوا قيادات المستقبل وكذلك بضرورة الاستمرار فى  تطبيق منهجية التعلم عن بُعد وخصوصاً فى ضوء الاجراءات الاحترازية التى تتبعها الوزارة لتجنب انتشار   covid 19.

 

أوضح الدكتور ممدوح عنتر رئيس قطاع التديب الإقليمي للموارد المائية والرى أن هذه فرصة لتسويق تكنولوجيا التواصل والتعلم عن بُعد والتوسع فى استخدامها، مشيرا الى انه حاليا حاليا تجهيز فرع تدريب المنصورة .

 

 

و نظم قطاع التدريب خلال 2019 ، عدد من الأنشطة التدريبية على المستويين المحلى والإقليمى، فعلى مستوى الوزارة تم تنفيذ 176 برنامجاً تدريبياً ل 3769 متدرباً ، وعلى المستوى القومي تم تنفيذ 34 برنامجاً تدريبياً لـ 660 متدرباً ، في حين تم تنفيذ 13 برنامجاً تدريبياً لـ 182 متدرباً على المستوى الإقليمى .

 

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وأكد عنتر على الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد  بالمقر الرئيسى والفروع  والمداومة على تعقيم مبنى القطاع والفروع وتواجد الحد الأدنى من المهندسين والعاملين بما يضمن استمرار منظومة العمل.

 

أوضح رئيس قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري بأن البرامج تنوعت مابين برامج فنية هندسية متخصصة للمهندسين على تنوع تخصصاتهم بالإضافة الى برامج الحاسب الالي واللغة الإنجليزية وبرامج الشئون المالية والإدارية وبرامج اعداد القيادات الشابة وإعداد القيادات الوسطى الهندسية ، لافتا إلى أن البرامج استهدفت جميع فئات العاملين بالوزارة من مهندسين وإداريين. 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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