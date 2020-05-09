شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن عن مسابقة ثقافية بجوائز تصل لـ 10 آلاف جنيه.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف عن مسابقة ثقافية كبرى حول إصدارات سلسلة "رؤية" للفكر المستنير التى تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب فى إطار العمل المشترك بين وزارتى الأوقاف والثقافة والتى صدر منها:"فقه الدولة وفقه الجماعة ، والحوار الثقافى بين الشرق والغرب ، ومفاهيم يجب أن تصحح فى فقه السيرة والسنة، وحماية دور العبادة، والكليات الست، وبناء الشخصية الوطنية، وضلالات الإرهابيين وتفنيدها ، ونعمة الماء .. نحو استخدام رشيد للمياه، ومخاطر الإلحاد وسبل المواجهة، وبناء الوعى، وفقه بناء الدول ، والإسلام يتحدث عن نفسه ، وفى رحاب فن المقال، والأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وأكدت الوزارة فى بيان اليوم، أن المسابقة مفتوحة للأئمة والواعظات وغيرهم من العاملين بالأوقاف أو غير العاملين بها ، ومدة التسجيل للاشتراك فى المسابقة 10 أيام من تاريخ النشر، ومدة البحث شهران من تاريخ التسجيل، وشهر ونصف لتقديم الملخصات من تاريخ التسجيل.

إن المسابقة تقوم على محورين الأول:"عمل بحث حول موضوع أحد هذه الإصدارات فى حدود ما بين 12 ألف إلى 18 ألف كلمة ، والثانى : عمل ملخص لكل إصدار من هذه الإصدارات فى حدود سبعمائة كلمة إلى ألف كلمة "، ويمكن الاشتراك فى أحد المحورين أو فيهما معا.

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وأكدت الوزارة أن الأول فى كل محور سيحصل على مبلغ 10 آلاف جنيه، والثانى 7 آلاف جنيه ،والثالث 5 آلاف جنيه ، بالإضافة إلى 5 جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة ألف وخمسمائة جنيه .

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه سيتم طباعة أفضل البحوث المقدمة ضمن إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، واعتبار جميع الأئمة الفائزين فى المسابقة أئمة متميزين والواعظات واعظات متميزات .