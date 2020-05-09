شكرا لقرائتكم خبر عن كلية التربية الرياضية بنات حلوان توضح فوائد ممارسة الرياضة للنساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت كلية التربية الرياضية بجامعة حلوان أهمية ممارسة الرياضة للنساء، وأكدت أن ممارسة الرياضة للنساء تساعد في السيطرة على الوزن؛ إذ تعمل على إحراق السعرات الحراريّة، وتزيد من عمليَّات التمثيل الغذائي، وتقوم بتحويل الأنسجة الدهنيّة الى أنسجة عضلية. وبالتالي، خسارة الوزن، وتمنحه قوامًا متناسقًا ومشدودًا.

ويأتى ذلك فى إطار النصائح التى تقدمها كلية التربية الرياضية بنات بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة حنان السيد عميد كلية التربية الرياضية بنات مجموعة من الفوائد التي يمكن للنساء الإستفادة منها و الحصول عليها عند ممارستها للرياضة.

وتتلخص فوائد ممارسة الرياضة للنساء في كونها تجنب ممارسيها العديد من المخاطر الشائعة فضلا عن فوائدها النافعة والناجعة إذ انها تؤدى إلى :-

1-تفادي فرص الإصابة بأمراض القلب والاوعية الدموية.

2-رفع مستوى العمليات العقلية.

3-التخلص من الضغط العصبي.

4- الحماية من آثار الشيخوخة.

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5-زيادة الثقة بالنفس والاتزان الانفعالي.

6-تحسين أداء أجهزة الجسم الحيوية.

7-إنقاص الوزن الزائد.

8-تعمل على تقوية الاربطة المحيطة بمفاصل الجسم.

9-تساعد على زيادة الطاقة.

10 - مقاومة الجسم للتعب والتوتر العصبي.

وأوضح بيان صادر عن جامعة حلوان ، توجد أدلة كثيرة على الآثار الإيجابية للرياضة التي تعد جزءًا من نمط الحياة الصحي، ويمكن أن تكون الآثار الإيجابية واضحة خاصة في الوقاية من الأمراض، كما تبين أنّ التمارين الرياضية قد تلعب دورًا في معالجة عدد من الاضطرابات النفسية،فضلا عن تأثيرها إلايجابي على مقاومة الاكتئاب، والعديد من الفوائد التي يمكن أن تحدث آثار صحية إيجابية في الأفراد والمجتمعات.