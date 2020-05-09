شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة المساعدة الشخصية لإيفانكا ترامب بفيروس كورونا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع، لشبكة "CNN" الأمريكية، عن أن نتائج اختبار فيروس كورونا، لمساعدة شخصية لإيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكى ومستشارته قد أثبتت أنها إيجابية ومصابة بالفيروس التاجى.

وكشف المصدر المطلع لـ"سى إن إن"، عن أن السيدة التى تعمل كمساعدة شخصية لإيفانكا ترامب، لم تكن حول إيفانكا منذ عدة أسابيع، وقال المصدر إنها تعمل عن بعد منذ نحو شهرين وتم اختبارها بحذر.

وكشف المصدر، ان مساعدة إيفانكا لم تكن تعانى من أى أعراض، وقال المصدر المطلّع لشبكة CNN إن إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر اختبرا نفسيهما، وأثبتا أن نتائجهما سلبية يوم الجمعة الماضى.

وفى سياق أخر احتفلت إيفانكا ترامب، نجلة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ومستشارته، بـ"اليوم الوطني للصلاة"، والذى يوافق الخميس الأول من شهر مايو كل عام، وقد تم تعيينه من قبل الكونجرس الأمريكى

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وعلقت إيفانكا ترامب على اليوم الوطنى للصلاة بالولايات المتحدة الأمريكية قائلة على حسابها على إنستجرام: "نتذكر في هذا اليوم الوطني للصلاة أن أولئك الذين سبقونا إلى الله، أننا أيضًا نلتمس قوته وحكمته ويده الشافية بينما نكافح الفيروس التاجى، ونحزن على فقدان الأرواح، ونصلى من أجل تعافى أولئك الذين هم المرضى وسلامة المستجيبين فى الخطوط الأمامية."

وكانت إيفانكا قد أشادت بجهود الممرضات خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، قائلة :" نشكر هؤلاء الأبطال على الخط الأمامي لهذه الأزمة الصحية العالمية".

وقالت ايفانكا فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر:"فى اليوم العالمي للممرضات نشكر هؤلاء الأبطال على الخط الأمامي لهذه الأزمة الصحية العالمية، إن مهارتهن وتعاطفهن والتزامهن يصنع فرقًا منقذًا للحياة كل يوم وهن يشفين أمتنا، تأكدوا من شكر كل ممرضة اليوم وغدا وكل يوم !!".