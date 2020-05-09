شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: زيادة أعداد الإصابات مسئولية المواطن وليس الدولة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تراجع اهتمام المواطنين بالإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا، قائلة: "يجب على المواطن الالتزام بالإجراءات الاحترازية التى وضعتها الدولة، وهناك أشخاص لم يستجيبوا لذلك".

وأضافت "زايد"، خلال تصريحاتها عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن بعض الأفراد الذين يظهر فى عائلتهم إصابات لم يلتزموا بالإجراءات الصحية، وهذا يدل على أن الإصابات بسيطة.

وتابعت أن زيادة أعداد الاصابات إرهاق للقطاع الصحى وينعكس على الاقتصاد، لافتة إلى أن زيادة الأعداد مسئولية المواطن، والدولة قامت بتوفير كل شيء، مضيفة: النظام الصحى المصرى من أقوى الأنظمة الصحية فى العالم التى استجابت لإجراءات مواجهة كورونا".

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واستطردت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه جرى توفير أجهزة pcr فى كل المحافظات، موضحة أن إجراء الكشف كان يتم فى البداية بالمعمل المركزى ما كان يؤدى للتأخر فى إظهار نتائج الفحوصات، موضحة أنه يوجد حاليا أكثر من 40 جهاز pcr فى كل المحافظات، ما أدى لسرعة الفحوصات وظهور النتيجة بعد 12 ساعة بدلا من 72 أو 48 ساعة.

وأضافت "زايد" خلال لقاء خاص على شاشة فضائية extra news، أن هناك خطة للتوسع فى نشر أجهزة pcr وللاستدامة والتعايش، مؤكدة أن العالم سيتعايش مع كورونا لحين اكتشاف علاج أو تطعيمات، موضحة أن خطة التعايش تتضمن رفع كفاءة 35 مستشفى صدر وحميات بالمحافظات للتقليل من نقل الأسر والمصابين.