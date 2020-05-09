شكرا لقرائتكم خبر عن لا إصابات جديدة بكورونا فى الأراضى المحتلة لليوم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، تشافة 39 حالة كانت مصابة بمرض كوفيد 19- فيروس كورونا، فيما لم يتم تسجيل أى إصابة جديدة لليوم الثانى على التوالى.

وأضافت د. الكيلة في بيان صحفي، اليوم السبت، أن 9 حالات شفاء سُجلت في محافظة رام الله والبيرة، وحالتين في محافظة الخليل، و3 حالات في محافظة طولكرم، و13 حالة في ضواحي القدس، و12 حالة في مدينة القدس، ويرتفع عدد حالات التشافي في فلسطين إلى 321، أي بنسبة، 58.7% من مجمل الإصابات.

وتابعت أن حصيلة الإصابات استقرت منذ يومين عند 547 حالة، بينها 312 في محافظة القدس و215 في بقية المحافظات الشمالية، و20 حالة في المحافظات الجنوبية.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة، يبلغ 222 حالة، بينها 133 في محافظة القدس، و83 في بقية المحافظات الشمالية و6 حالات في المحافظات الجنوبية.

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وأوضحت د. الكيلة أن الوضع الصحي لجميع الإصابات مستقر، ولا توجد أي حالة داخل غرف العناية المكثفة.

وقالت إن 1510 حالة جديدة أدخلت إلى الحجر الصحي المنزلي، ليرتفع عدد الموجودين في الحجر المنزلي إلى 15146، فيما أنهى 46453 الحجر.