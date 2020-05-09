شكرا لقرائتكم خبر عن موجة حارة تضرب البلاد بدء من الاثنين والعظمى تصل 37 درجة و 41 درجة جنوبا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تتعرض بداية من غدا الاثنين وحتى نهاية الأسبوع لموجة حارة على أغلب الانحاء .
وأضاف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” ، أن الارتفاع سيكون أعلى من المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام بمعدل 4 درجات .
وكشف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة ل 37 درجة وجنوب البلاد تصل درجات الحرارة العظمى ل 40 و 41 درجة .
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، شبورة صباحا وطقس غائم جزئى معتدل على القاهرة والوجه البحرى، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس غائم ولطيف والرياح معتدلة.
كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس مشمس مائل للحرارة وشبورة صباحا ، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة مشمس والرياح معتدلة.
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