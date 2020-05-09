شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للرعاية الصحية يوضح تفاصيل المليون تحليل لاكتشاف كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بيانا توضيحيا لما جرى في اللقاء الذي عقده الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للرعاية الصحية والوقاية، الخميس الماضى،، مع مراسلى وكالات الأنباء والصحف العالمية المعتمدين في مصر لدى الهيئة، لشرح مجمل جهود وإجراءات الدولة المصرية فى مكافحة فيروس كورونا المُستجد.

وقالت الهيئة إن أحد المراسلين استفسر بشكل عام عن عدد التحليلات والاختبارات الطبية والمعملية التي أجرتها السلطات الصحية المصرية لاكتشاف المصابين بالفيروس وقد أجاب مستشار رئيس الجمهورية للرعاية الصحية والوقاية، حينها بأن عددها يتجاوز المليون.

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وأشارت هيئة الاستعلامات إلى أنه بالاستفسار لاحقًا عن تفصيلها، أوضح بأنها تشمل كل أنواع التحليلات والاختبارات الطبية والمعملية التي توضح حقيقة الإصابة بالفيروس، من بينها عدد كبير من الاختبار الأولي (Rapid test)، يضاف اليها إختبارات معملية اخرى تساعد في تشخيص الحالة إكلينيكيًا غير الفحوصات الإشعاعية، أما تحليل PCR فقد أجرت مصر منه حتى الآن ما يزيد عن 105 ألف تحليل منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد.