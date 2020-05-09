إنفوجرافيك| الداخلية x أسبوع: ضبط 817 قطعة سلاح و87 عنصر جرامي شديد الخطورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبوالنجا:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، جهودها لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.

وأسفرت جهود الحملات خلال أسبوع، عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية، في مجال الحد من انتشار فيروس "كورونا"، تم ضبط (6377) قضية تموينية متنوعة، وضبط 16 قضية مقاهي مخالفة لقرار الغلق، وغلق (1709) محل مخالف لمواعيد الغلق.

وفي مجال مخالفة قرار الحظر تم ضبط23647 شخص، و6835 سيارة، و383 دراجة نارية، و661 مركبة "توك توك".

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كما أسفرت الجهود في مجال الأمن العام، تم إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط وبورسعيد والدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") ضُبط خلالها (87) متهما وبحوزتهم 24 قطعة سلاح ناري و(70) طلقة مختلفة الأعيرة، وضبط 21 قضية إتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ (4272) حكم قضائي متنوع.

وأعدت وزارة الداخلية "الإنفوجرافيك"، يوضح جهود الحملات الأمنية خلال أسبوع على النحو التالي.