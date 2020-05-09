الصحة تبدأ تلقي أسئلة أطباء تكليف مارس.. والوزيرة ترد غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة: أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، بدء تلقي الاسئلة والاستفسارات المختلفة بخصوص نظام التكليف والتدريب لدفعة مارس 2020. وطالبت الوزارة من أطباء دفعة مارس 2020 إرسال أسئلتهم على الرابط التالي: اضغط هنا Advertisements وأوضحت أنه من المقرر أن ترد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، على كافة الأسئلة والاستفسارات غدًا الحد. اقرأ أيضًا.. - 3 أسباب.. لماذا قفزت إصابات كورونا في مصر منذ بداية مايو؟ (تفاعلي)

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