أخبار مصر | رواد السوشيال ميديا يشنون هجومًا على مجاذيب الإخوان

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رواد السوشيال ميديا يشنون هجومًا على مجاذيب الإخوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، مجاذيب الإخوان الارهابية.

وقال رواد السوشيال ميديا: "طبعا الاخوان ومريدينهم مابيقروش حاجة عن قضية شادي حبش والتطورات بتاعتها".

وأوضح رواد المواقع: "شادي كان بيشرب الكحول في العبوات الخاصة بالكحول اللي بيتصرف ويتباع في الصيدليات.. وعلى فكرة لما كان بيحب يعمل دماغ عشان ينسى الحبس كان بيحط الكحول على البيسبيب عشان يسكر".

وأكد رواد السوشيال: "ودي حقائق للي مش فاهم .. حتى زمايله اللي كانو بيسكروا معان في الزنزانة اعترفوا عليه".