أخبار مصر | إزالة 47 أسطبل على مساحة 57 ألف متر مربع بميدان الألف مسكن

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إزالة 47 أسطبل على مساحة 57 ألف متر مربع بميدان الألف مسكن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت أجهزة محافظة القاهرة والمتمثلة في حي النزهة، بشن حملة مكبرة لإزالة االتعديات على الأراضي المملوكة للدولة بمنطقة جسر السويس بمحيط سور نادي الشمس بميدان الألف مسكن.

وقال اللواء خال عقل رئيس حي النزهة في تصريح خاص إلى بوابة الخليج 365، إن الحملة أسفرت عن إزالة 47 أسطبل للخيول، و11 مشتل متعدي عليهم من جانب المواطنين على أراضي الدولة وفرض سيادة القانون.

وأوضح "عقل" تم فرض كردون أمني بمحيط المنطقة، لافتًا إلى أن أجمالي المخالفات التي تمت إزالتها بمحيط سور نادي الشمس تقع على مساحة ٥٧ ألف متر مربع.

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وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسابق الزمن لإزالة المناطق العشوائية الخطرة قبل نهاية العام الجارى تنفيذاً لتعليمات السيد رئيس الجمهورية‪.‬



وأشار محافظ القاهرة إلى أن محور ترعة الطوارئ يصل طوله إلى 9 كم2 وعرضه حوالى 100 متر مؤكدًا أن المحور يساهم فى تخفيف الكثافات المرورية بالمحاور الرئيسية المحيطة بمنطقة المشروع، خاصة شارع جسر السويس، والطريق الدائرى بمنطقة تقاطعه مع طريق الإسماعيلية الصحراوى، بجانب الربط مع طريق بلبيس الصحراوى مؤكدًا أن المحور سيوفر نطاقًا عمرانيًا متحضرا في المنطقة المحيطة به كما سيساهم تطوير هذا المحور فى تيسير الحركة المرورية بالمنطقة‪.‬



وأشار محافظ القاهرة إلى ان إنشاء المحور أدى إلى إقامة مشروع للصرف صحي بالمنطقة وردم الترعة التى كانت تُستخدم لصرف مياه الصرف الصحى منذ أكثر من 50 سنة، وكانت تمثل بؤرة تلوث بيئى للمنطقة بالكامل بسبب إلقاء المخلفات بها من قبل المواطنين‪ .‬



ومنطقة ترعة الطوارئ بشرق القاهرة من المناطق العشوائية التى نشأت نتيجة اعتداء بعض المواطنين على حرم الترعة وحرم خط السكة الحديد منذ عشرات السنين حتى تدخلت الدولة لإعادة تخطيطها وتحسين حالة قاطنيها بنقلهم إلى حياة كريمة ومساكن آمنة مع توفير كافة الخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار لهم‪ .‬

