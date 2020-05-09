أخبار مصر | تعقيم وتطهير مقر النقابة العامة للمحامين (صور)

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تعقيم وتطهير مقر النقابة العامة للمحامين (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام وفد من المتخصصين بحملة تعقيم وتطهير لمقر النقابة العامة للمحامين، بشارع رمسيس، اليوم السبت.

جاء ذلك بعد تواصل رجائي عطية، نقيب المحامين، مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن تطهير مقرات النقابة العامة، والنقابات الفرعية بالمحافظات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد "عطية" موافقة وزيرة الصحة بشأن عملية التطهير، مشيرا إلى إصدارها تعليماتها الفورية بإجراء التطهير للمقرات المذكورة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، خروج 58 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1945 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2416 حالة، من ضمنهم الـ 1945 متعافيًا.

تسجيل 495 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا و21 وفاة

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