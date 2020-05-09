أخبار مصر | وزير الشباب والرياضة يتفقد استاد طنطا (صور)

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الشباب والرياضة يتفقد استاد طنطا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت بجولة تفقدية لإستاد طنطا الرياضي، رافقه خلالها الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور أحمد الشيخ وكيل وزارة رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومحمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة استادات.

وتفقد وزير الرياضة الملعب الرئيسي والمقصورة الرئيسية، والمدرجات، وبعض المرافق الملحقة بالاستاد.

وقال الدكتور أشرف صبحي، إن الوزارة تسعى جاهده لبناء شراكات وتعاون متكامل مع عدد من المؤسسات العاملة في المجال الرياضي، لتطوير البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية في مختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف وزير الرياضة أن استاد طنطا سيخدم كل أبناء محافظة الغربية بعد تطويره وفقا لخطة الوزارة الاستثمارية، مؤكدا على أن فكرة إنشاء سلسلة الأندية الجديدة هدفها خدمة الأقاليم وعشرات الملايين من المصريين الذين يحتاجون الأندية كمتنفس لهم ولأسرهم.

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وأوضح "صبحي" أن وزارة الرياضة سعت خلال المرحلة الماضية لتطوير البنية التحتية الانشائية الشبابية والرياضية، وتنمية الموارد الذاتية من خلال الطرح الاستثماري في مراكز الشباب، وتطبيق خطة إستثمارية شاملة أصبح لها عظيم الأثر في إنشاء سلسلة من الاندية الرياضية الاجتماعية مثل" The Club، وتطوير عدد كبير من الاستادات الرياضية وتحويلها الى احدى الروافد الاستثمارية الرياضية الكبرى مثل City Club “.

ولفت الدكتور أشرف صبحي إلى أن الرياضة الآن باتت واحدة من أهم دعائم الإقتصاد الوطني، مشيرا الى ان المرحله المقبلة سوف تشهد حزم من المشروعات الجديدة تشمل عددا من القطاعات الهامة بوزارة الشباب والرياضة.

وشدد وزير الشباب والرياضة على أن الدولة المصرية تولي كل اهتمامها بالاستثمارات في جميع القطاعات، وتدعم المشاريع العملاقة، مشيرا إلى أن الوزارة باتت تعمل جاهده في رفع كفاءة وتطوير كل المنشآت حتى تكون بمثابة فرصة كبيرة لكل افراد الاسر المصرية في محافظات الأقاليم التي تحتاج بشكل كبير لتلك الأندية.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن جهود وزارة الشباب والرياضة لا تتوقف في دعم وتطوير تلك المنشآت ومساندة الشباب وتوسيع قاعدة ممارسي الرياضة، تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية الجديدة بتحسين حياة مواطنيها على كل شبر من أرض الوطن.

ويأتي ذلك ضمن توجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم وتطوير الرياضة وتحسين الحياة المعيشية في مختلف المحافظات وتشجيع الاستثمار في مجال الرياضة بما يخدم الأسر المصرية.