أخبار مصر | التضامن: الموزانة التقديرية لهيئة التأمينات 240 مليار جنيه

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر التضامن: الموزانة التقديرية لهيئة التأمينات 240 مليار جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمد مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الموازنة التقديرية عن العام المالي 2020/2021، وذلك في إجتماع برئاسة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة.

واستعرض المجلس أثناء انعقاده موقف الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتطوير وتحديث منظومة الخدمات التامينية وخاصة فيما يتعلق بمشروع الأرشيف الإلكتروني، وإتاحة تقديم النماذج التأمينية من خلال البوابة الالكترونية للهيئة، واستراتيجية التحول الرقمي، وتطوير البنية المعلوماتية وتوحيد الخدمات المقدمة من منافذ التأمينات.

وقد أشارت القباج إلي أن الموزانة التقديرية للهيئة تضمنت زيادة المصروفات لتصل إلي 240 مليار جنيه مقارنة بـ 219 مليار جنيه في العام المالي 2019/2020، وأوضحت الوزيرة أن هذه الزيادة مرجعها زيادة أعداد أصحاب المعاشات، وأن هذه المصروفات سوف تزداد بعد صدور قانون صرف العلاوات الخاصة وكذا القرار الجمهوري بالزيادة السنوية وتبلغ تكلفتهما التقديرية 60 مليار جنيه.

كما أوضحت القباج أن الإيردات التقديرية للعام المالي 2020/2021 سوف تتضمن القسط التي تلتزم الخزانة بسداده وفقا للقانون التأمينات والمعاشات والذي يبلغ نحو 170 مليار جنيه، وذلك بخلاف الإيرادات من الاشتراكات التأمينية وعوائد الاستثمار.

Advertisements

وقد أوصي المجلس باتخاذ الاجراءات اللازمة فور صدور قانون العلاوات الخاصة والزيادة السنوية، ومراعاة الظروف الحالية الخاصة بجائحة كورونا وأثرها علي الاشتراكات المحصلة خاصة في ظل صدور قانون يمنح تسييرات للقطاعات والأنشطة المتضررة من هذه الظروف بإرجاء سداد الاشتراكات المطلوبة منها، وهو ما يتطلب مناشدة أصحاب الأعمال في القطاعات غير المتضررة من هذه الظروف بسرعة سداد مستحقات الهيئة والانتظام في سداد الاشتراكات الشهرية للهيئة.

هذا وكان عقد مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماعًا برئاسة نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك، في أول إجتماع لها بعد توليها الوزارة.

وأشارت القباج إلي أن الإجتماع تناول عددا من الموضوعات المدرجة علي جدول الاعمال، حيث أطلع مجلس الإدارة خلال الاجتماع علي تقرير عن مؤشرات ميزانية البنك عن الربع الثالث من العام المالي 2019 / 2020، والتي بلغت 20.7مليار جنيه خلال الفترة بزيادة قدرها 2.8مليار جنيه عن إجمالي ميزانية البنك في 3062019، حيث حقق البنك الكثير من أهدافه الاستراتيجية من خلال تقديم الخدمات التمويلية الميسرة لضمان الحصول على الخدمات المالية بسهولة ومرونة للوصول إلى شريحة أكبر من المستفيدين.

وأكدت القباج علي أن البنك حقق إنجازات ملموسة خلال الفترة الحالية من خلال تحقيق التنمية الاجتماعية للمواطنين وبصفة خاصة الفئات الأولى بالرعاية فقد بلغ المنصرف في مجالات نشاط التكافل الاجتماعي للبنك مبلغ 774.2مليون جنيه لعدد1.4مليون مستفيد وذلك لدعم ومساعدة الفئات الأولى بالرعاية، حيث تم منح إعانات ومساعدات نقدية وعينية للأسر الأكثر احتياجا بمبلغ 60.5 مليون جنيه، وتم منح قروض حسنة لمحدودي الدخل بدون عائد وبشروط ميسرة بمبلغ 261.3 مليون جنيه، كما تم تمويل مشروعات تمليك وسائل الإنتاج بمبلغ 1.5مليون جنيه، كما بلغت مصارف الزكاة بالبنك مبلغ 450.9مليون جنيه.