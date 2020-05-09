أخبار مصر | وزير الرياضة ومحافظ الغربية يطلقان قافلة مصر الخير الثانية

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة ومحافظ الغربية يطلقان قافلة مصر الخير الثانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، القافلة الثانية لمصر الخير، يرافقه الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، والدكتور على جمعه مفتي الديار المصرية السابق ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير.

وأكد "صبحي" أن الوزارة تولي إهتمام كبير بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الهادفة إلى البناء والتنمية المجتمعية من خلال المساهمات الخدمية الإيجابية التي تحقق الاستدامة المجتمعية، لافتا الي أن مؤسسة مصر الخير هي أحد أهم تلك المؤسسات التي تساهم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في تقديم كافة الخدمات المتنوعة للوصول للأسر المستحقة خاصة في ظل جائحة كورنا، والتي اعاقت الكثير عن العمل.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن القافلة تستهدف 525 قرية فى 18 محافظة بمحافظات الوجه البحري والدلتا والمدن الساحلية وهي "مرسى مطروح والاسكندرية والبحيرة والغربية والمنوفية وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط والشرقية والقاهرة والقليوبية والجيزة والاسماعيلية وبورسعيد والسيويس وشما سيناء ووبني سويف والفيوم".

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من جانبه، أثنى طارق رحمي محافظ الغربية، على جهود وزير الرياضة المبذولة والداعمة لشباب مصر، مؤكدا أن ما نراه اليوم هو نتاج عمل مجتمعي مشترك بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، ممثلة في مؤسسة مصر الخير.

وأوضح الدكتور على جمعه أن القافلة تستهدف اكثر من 2 مليون وجبة ونحو 1250 طن مواد غذائية، بإجمالي 125 ألف كرتونه تزن حوالي 20 كيلو لبعض المواد الغذائية الاساسية لأسرة مكونة من 5 أفراد، تحتوي على أرز وعدس وصلصة وسمنة وشاي وزيت و5 كيلو بطاطس وتكفي أسرة من 5 أفراد لـ20 يومًا بالاضافة الى بعض ادوات الوقاية الطبية.

وأشار رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، إلى أن المؤسسة كانت تعمل على إفطار مليون ونصف صائم منذ سنوات، وأن هذا الأمر تغير، هذا العام وتحولت المساهمات كلها لكراتين، بسبب أزمة كورونا والاحتياطات الصحية اللازمة.

وأضاف "جمعه" نعتمد في التوزيع على قاعدة معلومات ببيانات الأسر المستحقة التى استقبلت خدمات من المؤسسة، فمثلا بقاعدة بيانات وزارة التضامن الإجتماعي، للوصول إلى أكبر قدر ممكن من الأسر المستحقة، مشيرا إلى أنه يتم الاستعانة بعدد كبير من الجمعيات الأهلية للمساعدة في توزيع كراتين المواد الغذائية لمنازل المستحقين، بحيث تقدم خدمة سريعه في أقصر مدة ممكنة.