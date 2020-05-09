مصر | "بسرعة 80 كيلو".. المتسبب في حادث وصلة دهشور يغير أقواله والنيابة تخلي سبيله

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "بسرعة 80 كيلو".. المتسبب في حادث وصلة دهشور يغير أقواله والنيابة تخلي سبيله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"اللي حرر المحضر كتب إن سرعة السيارة 120 كيلو".. هذا ما قاله محمد وليد فكري المتهم في حادث طريق وصلة دهشور الذي راح ضحيته شاب عشريني العمر،، خلال التحقيق معه داخل مقر النيابة العامة، حيث غير أقواله التي قالها بمحضر الشرطة، مبينا بأنه كان يسير بسرعة أقل من 120 كيلو، والذي قام بتحرير المحضر قام بكتابتها 120 كيلو.

وأضاف محمد فكري خلال التحقيقات، أنه كان يسير بسرعة 70 أو 80 كيلو، وعلى إثر ذلك أُصدر قرارا بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته، وتكليف أحد المهندسين الفنيين بجهة المرور برفع بصمتي الشاسية والموتور، وتسليم السيارة والدراجة النارية لمالكهما، وتسليم التراخيص لمالكها بالايصال الدال على ذلك.

وكان قال المتهم خلال التحقيقات معه داخل قسم شرطة أول أكتوبر، إنه كان يسير بسرعة 120 كيلو، وأنه اصطدم بالمتوفي، لعدم تمكنه من توقف السيارة وتفادي الحادث.

وجاءت أقوال المتهم بمحضر الشرطة كالتالي

ما تفصيلات ما حدث؟

أنا كنت ماشي بوصلة دهشور بالحارة الشمال، وفوجئت بموتوسيكل توقف أمامي، دست فرامل ولكن اصطدمت بالموتوسيكل علشان المسافة قريبة.

هل كان بإمكانك تفادي الحادث؟

لأ أنا فوجئت بالموتوسيكل توقف أمامي.

ما السرعة التي كنت تسير عليها؟

كنت أسير على سرعة 120 كيلو.

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ما هي حالة الرؤية بالطريق؟

جيدة والطريق مضئ وسريع.

ملك من السيارة قيادتك وأين سند الملكية؟

السيارة ملك جدي والد أمي، ومعي رخصة التسيير والقيادة، وتقدم بهما.

منسوب إليك الإهمال والرعونة أثناء القيادة، مما تسببت في الحادث ووفاة "محمد يوسف سعيد مرضي؟

أنا فوجئت به أمامي بالدراجة.

التقرير الطبي

"كسر بعظام الجمجمة والرقبة ونزيف بالصدر والبطن والفم".. هذا ما تضمنه التقرير الطبي لـ 'محمد مرضي'، ضحية حادث وصلة دهشور، بعد اصطدام سيارة ملاكي كانت تسير بسرعة جنونية به، حيث أفاد التقرير الطبي، باشتباه وجود كسر بعظام الجمجمة والرقبة، اشتباه كسر بعظام القفص الصدري، من الناحية اليمنى، وكسور بالساقين اليمني واليسري.

كما تضمن التقرير الطبي اشتباه نزيف من الفم والبطن والصدر، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، جرح قطعي بالرأس من الخلف، موضحًا إلى أن السبب المباشر في الوفاة كسر بعظام الجمجمة والرقبة ونزيف بالصدر والبطن والفم.

النائب العام يأمر بالتحقيق في الواقعة

وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بالتحقيق فى واقعة القتل الخطأ بطريق وصلة دهشور، يوم الثالث من شهر مايو الجاري بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، حيث اصطدمت سيارة قادها المدعو محمد وليد فكري بسائق دراجة نارية كانت متوقفة بالطريق يدعى محمد يوسف سعيد مُرضي ونجم عن الحادث وفاة الأخير؛ وجاري اتخاذ إجراءات التحقيق.