مصر | كسر بالجمجمة والرقبة.. ننشر التقرير الطبي لضحية حادث وصلة دهشور

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كسر بالجمجمة والرقبة.. ننشر التقرير الطبي لضحية حادث وصلة دهشور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"كسر بعظام الجمجمة والرقبة ونزيف بالصدر والبطن والفم".. هذا ما تضمنه التقرير الطبي لـ 'محمد مرضي'، ضحية حادث وصلة دهشور، بعد اصطدام سيارة ملاكي كانت تسير بسرعة جنونية به، حيث أفاد التقرير الطبي، باشتباه وجود كسر بعظام الجمجمة والرقبة، اشتباه كسر بعظام القفص الصدري، من الناحية اليمنى، وكسور بالساقين اليمني واليسري.

كما تضمن التقرير الطبي اشتباه نزيف من الفم والبطن والصدر، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، جرح قطعي بالرأس من الخلف، موضحًا إلى أن السبب المباشر في الوفاة كسر بعظام الجمجمة والرقبة ونزيف بالصدر والبطن والفم.

وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بالتحقيق فى واقعة القتل الخطأ بطريق وصلة دهشور، يوم الثالث من شهر مايو الجاري بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، حيث اصطدمت سيارة قادها المدعو محمد وليد فكري بسائق دراجة نارية كانت متوقفة بالطريق يدعى محمد يوسف سعيد مُرضي ونجم عن الحادث وفاة الأخير؛ وجاري اتخاذ إجراءات التحقيق.

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إحنا السبب في العز اللي أنت فيه".. بهذه الكلمات هدد لاعب كرة قدم بنادي أجنبي، وآخر ادعى أنه وكيل أعمال اللاعب "عمر جابر"، لاعب نادي الزمالك السابق، ولاعب بيراميدز الحالي، دون أن يقدما أوراقا تفيد ذلك.

مصدر مطلع على التحقيقات أفاد بأن شعبان سعيد المحامي، تقدم بعريضة بنيابة العجوزة بمحكمة شمال الجيزة، بصفته وكيلا عن اللاعب عمر جابر، قال فيه عمر إنه تربطه علاقة صداقة بالمتهمين منذ أن كان ناشئي في نادي الزمالك، وكانا يطلبان منه أموالًا لمساعدتهما بحكم الصداقة وهو الأمر الذي لم يعترض عليه اللاعب لكونهما صديقيه خاصة وأنه أصبح ميسور الحال.

وأضاف المصدر ذاته إلى أنهما طلبا منه بعد ذلك مبالغ مالية وصلت إلى ملايين الجنيهات، ولدى رفضه بدأ ابتزازه وتهديده بالإيذاء في حالة عدم الاستجابة لمطالبهما.. "إحنا السبب في العز اللي أنت فيه".

وأوضح المصدر ذاته إلى الخليج 365، أن النيابة العامة بالعجوزة طلبت استدعاء المتهمين لسماع أقوالهما حول الواقعة، وبعد حضورهما وسماع اقوالهما، تبين أنهما في العقد الثاني من عمرهما، حيث ادعى أحدهما أنه كان وكيل أعمال " عمر جابر" سابقا، ولدى سؤاله عن وجود عقود أوراق أو عقود تفيد ذلك، علل عدم وجود أوراق أو عقود بينهما لكونهما أصدقاء، فيما، مشيرين إلى أنهما السبب في بيعه لنادي لوس أنجلوس في أمريكا.

واختتم المصدر ذاته، أنه أصدر قرارا بحجزهما لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة، وأنه بعد ورود تحريات المباحث بالجيزة حول الواقعة، صدر قرارًا بحبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات.