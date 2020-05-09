مصر | سرعة جنونية.. تفاصيل جديدة في واقعة دهس شاب بوصلة دهشور

كتب هاني نصر العربي في السبت 9 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر سرعة جنونية.. تفاصيل جديدة في واقعة دهس شاب بوصلة دهشور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"كان جالس معنا في البيت قبل حظر التجوال بـ3 ساعات وقالى أنا نازل أشتري حاجة وجاي، لكنه رجع جثة بسبب استهتار شاب كان يسير بسرعة جنونية على طريق وصلة دهشور".. بهذه الكلمات بدأ " أحمد مرضي"، شاب ثلاثيني العمر، حديثه عن يوم وفاة شقيقه الأصغر "محمد مرضي" في حادث سير بطريق وصلة دهشور.

"محمد يوسف مرضي" شاب عشريني العمر، كان طالب بالفرقة الثالثة بأحد الكليات الخاصة، متزوج ولديه طفل رضيع عمره 40 يومًا، كان يجلس بمنزله رفقة أسرته، بعد تناولهم وجبة الإفطار، في عاشر أيام الشهر المبارك، وأثناء ذلك أخبر شقيقه الأكبر بذهابه إلى أحد أصدقائه، وشرائه طلبات له لدي عودته.

حال سير "محمد مرضي" بالطريق حدث عطل بالموتوسيكل خاصته، وتوقف لإصلاحه بطريق وصلة دهشور، وبعد فشله في إصلاح العطل أجري اتصالًا هاتفيًا بأحد أصدقائه "عبد الرحمن عاطف"، ليحضر لإصلاحه، وبعد حضوره رفقة صديق آخر لهما "عبد الرحمن أحمد"، وأثناء نقلهما الموتوسيكل إلى جانب الطريق، تصادف قدوم سيارة ملاكي تسير بسرعة جنونية، اصطدم قائدها بـ"مرضي"، ليسقطه جثة هامدة في الحال متأثرا بإصابته.

تجمع الأهالي، وجري نقل جثة المتوفى بواسطة سيارة الإسعاف، وأبلغوا الشرطة، ولدي حضور قوة أمنية من قسم شرطة أول أكتوبر، تمكنت من القبض على المتهم المتسبب في الحادث، وبسؤاله خلال التحقيقات معه داخل القسم، اعترف بارتكاب الواقعة، لسيره بسرعة كبيرة، وجاءت أقواله خلال محضر الشرطة كالتالي.

ما تفصيلات ما حدث؟

أنا كنت ماشي بوصلة دهشور بالحارة الشمال، وفوجئت بموتوسيكل توقف أمامي، دست فرامل ولكن اصطدمت بالموتوسيكل علشان المسافة قريبة.

هل كان بإمكانك تفادي الحادث؟

لأ أنا فوجئت بالموتوسيكل توقف أمامي.

ما السرعة التي كنت تسير عليها؟

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كنت أسير على سرعة 120 كيلو.

ما هي حالة الرؤية بالطريق؟

جيدة والطريق مضئ وسريع.

ملك من السيارة قيادتك وأين سند الملكية؟

السيارة ملك جدي والد أمي، ومعي رخصة التسيير والقيادة، وتقدم بهما.

منسوب إليك الإهمال والرعونة أثناء القيادة، مما تسببت في الحادث ووفاة "محمد يوسف سعيد مرضي؟

أنا فوجئت به أمامي بالدراجة.

ليستكمل شقيق مرضي حديثه إلى الخليج 365، فوجئت بمكالمة هاتفية من صديق "محمد"، يخبرني خلالها بوفاته في حادث سير، وتوجهت مسرعا إلى قسم الشرطة، لأجد أن المتهم يظهر عليه كأنه تحت تأثير المخدرات، وشكله غير طبيعي، وبعد عرضه على النيابة العامة في اليوم التالي أخلت سبيله بضمان محل إقامته.

وواصل "أحمد مرضي" حديثه: وقتها طالبت النائب العام بالتحقيق في الواقعة، للحصول على حق شقيقي، شاكره لسرعة استجابته لطلبه.

كان أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بالتحقيق فى واقعة القتل الخطأ بطريق وصلة دهشور، يوم الثالث من شهر مايو الجاري بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، حيث اصطدمت سيارة قادها المدعو محمد وليد فكري بسائق دراجة آلية كانت متوقفة بالطريق يدعى محمد يوسف سعيد مُرضي ونجم عن الحادث وفاة الأخير؛ وجاري اتخاذ إجراءات التحقيق.